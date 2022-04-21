Мбаппе - фактор в выборах президента Франции. Макрон просит игрока остаться

Президент Франции Эммануэль Макрон перед вторым туром выборов главы государства, видимо, хочет привлечь на свою сторону фанатов футбола.
Макрон заявил, что Килиану Мбаппе стоит остаться во Франции, а не переходить в «Реал». Форвард ПСЖ близок к контракту с мадридским клубом.
«Я болею за «Марсель», поэтому предложил бы Мбаппе перебраться в эту команду. Но, к сожалению, это невозможно».
«Но нужно бороться, чтобы он остался в ПСЖ, в чемпионате Франции. Это очень важный футболист для Лиги 1», - сказал Макрон.
Источник — So Foot
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