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Мбаппе - фактор в выборах президента Франции. Макрон просит игрока остаться

Президент идет на второй срок

  • 21.04.2022 20:51
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Мбаппе - фактор в выборах президента Франции. Макрон просит игрока остаться
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Франции Эммануэль Макрон перед вторым туром выборов главы государства, видимо, хочет привлечь на свою сторону фанатов футбола.

Макрон заявил, что Килиану Мбаппе стоит остаться во Франции, а не переходить в «Реал». Форвард ПСЖ близок к контракту с мадридским клубом.

«Я болею за «Марсель», поэтому предложил бы Мбаппе перебраться в эту команду. Но, к сожалению, это невозможно».

«Но нужно бороться, чтобы он остался в ПСЖ, в чемпионате Франции. Это очень важный футболист для Лиги 1», - сказал Макрон.

Источник — So Foot

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