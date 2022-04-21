ЦУРЕНКО: «Боюсь узнать, сколько российских теннисисток поддерживают войну»

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, готова ли бойкотировать матчи с теннисистками из россии и беларуси.



«Мы не кричим: «Баньте их немедленно». Мы хотим знать позицию людей. Мы хотим знать, что рядом с нами люди, хотя бы не поддерживающие это [войну россии в Украине]. Нам важно это знать, хотя понимаем, что может произойти ничего. Что получим много критики.



Но мы не можем молчать. Никто из двух стран не высказывается, но мы хотим защиту от наших организаций. Если этого не произойдет, мы, наверное, станем еще сильнее, чем мы есть.



Сначала я тоже думала отказываться, но потом изменила мнение. У меня вообще такая ситуация, что я не думаю, что буду долго играть. Я наконец-то вылечила локоть, и очень хочу играть в теннис. Я наконец-то нормально возвращаюсь в тур. Для меня важен каждый матч, и я хочу побеждать на корте абсолютно всех, из какой страны они бы ни были.



Не знаю, что будет дальше, если по сетке попаду на тех, о ком я знаю, что поддерживают [действия россии]. Здесь буду действовать по ситуации. Я не знаю точно, кто [из россиянок] поддерживает, а кто нет. Несколько знаю, но я боюсь узнать, что их очень много. Я прямо этого боюсь. Это будет неприятно, сильный моральный удар для меня лично», – сказала Цуренко.