МАРЛОН: «Сейчас не думаю о других клубах, хотя предложения у меня есть»

Защитник «Шахтера» Марлон прямо сейчас не думает о том, чтобы перебраться в новую команду.
– Общался ли с тобой на тему этого проекта Роберто Де Дзерби? Если да, то что он говорил?
– Честно говоря, лично со мной он не общался. Я узнал об этом проекте, когда еще был в Бразилии, от Дарио Срны. Он звонил и спрашивал, готов ли я приехать, я сразу же ответил, что готов. К сожалению, сразу я не мог приехать, так как были дела в Бразилии с моей семьей. Если говорить о Де Дзерби, то, понятно, что он также сейчас в ожидании того, что же будет с «Шахтером». Мы все переживаем об этом.
– Какое у тебя личное задание и цель на эти товарищеские матчи?
– Быть со своими партнерами по команде, играть в красивый футбол. Быть вместе и иметь возможность обняться после каждой игры, возможно, постараться отвлечь ребят от того, что они испытывают. Все-таки сейчас в Украине происходят серьезные и страшные вещи. Моя цель – быть рядом, сказать дружеское слово и просто поддержать. Может, это хоть как-то сможет помочь им.
– Ты сейчас в поисках нового клуба?
– Нет, я сейчас не думаю о клубах. У меня уже есть карьера, может, она не такая и длинная, но все же я провел восемь лет в профессиональном футболе. Сегодня я чувствую себя спокойно, у меня уже были некоторые предложения, но сейчас я стараюсь оставаться с холодной головой и идти по зову сердца.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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