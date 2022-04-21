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МАРЛОН: «Сейчас не думаю о других клубах, хотя предложения у меня есть»

Защитник «Шахтера» прямо сейчас не будет переходить в новую команду

  • 21.04.2022 19:47
  • 401 просмотр
  • 1 комментарий
МАРЛОН: «Сейчас не думаю о других клубах, хотя предложения у меня есть»
© shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Марлон прямо сейчас не думает о том, чтобы перебраться в новую команду.

– Общался ли с тобой на тему этого проекта Роберто Де Дзерби? Если да, то что он говорил?
– Честно говоря, лично со мной он не общался. Я узнал об этом проекте, когда еще был в Бразилии, от Дарио Срны. Он звонил и спрашивал, готов ли я приехать, я сразу же ответил, что готов. К сожалению, сразу я не мог приехать, так как были дела в Бразилии с моей семьей. Если говорить о Де Дзерби, то, понятно, что он также сейчас в ожидании того, что же будет с «Шахтером». Мы все переживаем об этом.

– Какое у тебя личное задание и цель на эти товарищеские матчи?
– Быть со своими партнерами по команде, играть в красивый футбол. Быть вместе и иметь возможность обняться после каждой игры, возможно, постараться отвлечь ребят от того, что они испытывают. Все-таки сейчас в Украине происходят серьезные и страшные вещи. Моя цель – быть рядом, сказать дружеское слово и просто поддержать. Может, это хоть как-то сможет помочь им.

– Ты сейчас в поисках нового клуба?
– Нет, я сейчас не думаю о клубах. У меня уже есть карьера, может, она не такая и длинная, но все же я провел восемь лет в профессиональном футболе. Сегодня я чувствую себя спокойно, у меня уже были некоторые предложения, но сейчас я стараюсь оставаться с холодной головой и идти по зову сердца.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Roma513, 21.04.2022 20:16
    +1
    По крайней мере не бросил в трудную минуту, один из многих!
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