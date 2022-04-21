Крутых не смог пробиться в четвертьфинал челленджера в Праге

Украинский теннисист Алексей Крутых завершил борьбу в основе челленджера в Праге.



В матче второго раунда Алексей, преодолевший сито квалификации, проиграл Далибору Сврчине из Чехии.



Прага. Второй круг

Алексей Крутых (Украина) – Далибор Сврчина (Чехия) – 3:6, 4:6



Отметим, что для Алексея это было третье подряд выступление на турнирах подобной категории.