Марта КОСТЮК: «Сначала думали не выходить на матчи с россиянками»

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, готова ли бойкотировать матчи с теннисистками из россии и беларуси.



«Сначала мы думали о том, чтобы не выходить на матчи с россиянками и белорусками. Но хотели также, чтобы так же среагировали представители других стран – например поляки, чехи. Если бы мы хотя бы тремя странами отказались, все остальные сделали это так же под давлением. Тогда это имело бы смысл. Эффект снежинки.



Просто нас не так уж много. Только девочки – пять в основной сетке, три девочки в квалах. А из ребят только Марченко в ATP, а дальше Сачко, Крутых, но они больше на челленджерах играют. У нас не так много веса, к сожалению. А жертвы слишком большие, если мы это делаем.



Если честно, будем действовать по ситуации, но на это рассчитывать не следует. Если на кого-нибудь из них попаду в сетке, то, надеюсь, пребудет со мной сила, и я выиграю.



95% российских теннисисток поддерживают [войну россии в Украине]. Правда, это только догадки. У мужчин не знаю, это не наша территория. Эти цифры шокируют, но они таковы. Не знаю, когда мы узнаем, какая ситуация на самом деле.



Что касается моих отношений с российским теннисистом, то мы давно разошлись. В конце прошлого года я начала встречаться с еще одним представителем россии, а к моменту начала войны мы даже были вместе. Но для меня сразу стало ясно, что эти отношения не могут существовать. И через неделю мы разошлись», – сказала Костюк.