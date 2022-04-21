Михаил МУДРИК: «Думаю над тем, что будет с моей карьерой в новом сезоне»

Хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик подтвердил, что предложение «Брентфорда» является реальным, а сам игрок думает над продолжением карьеры.

— Ты размышляешь о том, что будет с твоей карьерой, когда начнется следующий сезон?

— Да, размышляю.

— Разговоры о возможном переходе в английский Брентфорд не безосновательны?

– Нет.

— Не считаешь ли ты, что английский чемпионат самый тяжелый в Европе?

— На мой взгляд, каждая топ-лига сложна по-своему.