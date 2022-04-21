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Михаил МУДРИК: «Думаю над тем, что будет с моей карьерой в новом сезоне»

Перейдет ли игрок в «Брентфорд»?

  • 21.04.2022 18:53
  • 360 просмотров
  • 2 комментария
Михаил МУДРИК: «Думаю над тем, что будет с моей карьерой в новом сезоне»
© shakhtar.com

Хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик подтвердил, что предложение «Брентфорда» является реальным, а сам игрок думает над продолжением карьеры.

— Ты размышляешь о том, что будет с твоей карьерой, когда начнется следующий сезон?

— Да, размышляю.

— Разговоры о возможном переходе в английский Брентфорд не безосновательны?

– Нет.

— Не считаешь ли ты, что английский чемпионат самый тяжелый в Европе?

— На мой взгляд, каждая топ-лига сложна по-своему.

Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Remark, 21.04.2022 19:06
    +2
    Мда...какие же разные у нас с тобой мысли, хотя мы с одной страны)
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    online
    inspekcha85, 21.04.2022 19:02
    0
    Английский футбол для него подходит .Думаю ,удачно выстрелит в АПЛ Михаил.
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