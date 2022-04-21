Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Денис БОЙКО: «В каждой стране мы чувствуем поддержку»

Вратарь «Динамо» - о серии благотворительных матчей команды

  • 21.04.2022 17:26
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Денис БОЙКО: «В каждой стране мы чувствуем поддержку»
© ФК Динамо. Денис Бойко

Голкипер «Динамо» Киев Денис Бойко поделился своим мнением по поводу серии благотворительных матчей команды:

- Какая главная цель благотворительных матчей, которые проводит «Динамо»?
– Весь мир знает, что происходит в Украине. Однако одна страна отрицает это – и все знают, что это за страна. Поэтому наша главная цель – донести до как можно большего количества людей, что в Украине идет полномасштабная война, в которой погибает мирное население. Дети, женщины, которые ничего плохого не сделали и просто жили в своей стране. Но дикие люди зашли на территорию нашей страны и начали делать нечто ужасное – убивать, насиловать…

Еще одна наша цель – собрать средства для нашей армии, наших бойцов, которые каждый день отстаивают наши границы и делают все возможное и невозможное, чтобы отвоевать нашу страну.

- Чувствуете ли вы на европейских стадионах поддержку не только украинцев, но и людей из других стран?
– Конечно, чувствуем. Это благотворительные, товарищеские матчи. В каждой стране, в которую мы приезжаем, чувствуем поддержку и наших болельщиков, и болельщиков тех стран, в которых мы играем.

- Что бы ты хотел сейчас пожелать Украине и украинцам?
- Победы, мира и чтобы все украинцы как можно скорее вернулись домой, к своим родным и близким.

Источник — ФК Динамо Киев

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