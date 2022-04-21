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Виктор ЦЫГАНКОВ: «Мы обязательно победим и станем сильнее»

Форвард «Динамо» - о благотворительных матчах

  • 21.04.2022 16:58
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Виктор ЦЫГАНКОВ: «Мы обязательно победим и станем сильнее»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Форвард «Динамо» Киев Виктор Цыганков поделился впечатлениями от первых благотворительных матчей команды:

- Цель благотворительных матчей «Динамо» – собрать средства для нашей страны, для Вооруженных Сил Украины и помочь людям, которые остались без домов, без еды и без воды. Все деньги пойдут для них.

- Выходя на поля разных стран, чувствуете ли вы поддержку украинцев?
– Мы постоянно чувствуем поддержку каждого украинца, даже если он не на трибунах. Чувствуем, что мы нужны Украине, и мы все одно целое. Где бы мы ни играли, всегда видим украинские флаги, и это очень греет душу.

Все, что мы делаем, – это для наших людей. Стараемся помогать, чем можем и умеем. Поэтому, играя в футбол, собираем средства, чтобы помочь соотечественникам.

- Какое пожелание ты хотел бы передать Украине?
– Мы обязательно победим! Ничего не будет забыто, но мы станем сильнее, я верю в это и знаю это. Слава Украине!

Источник — ФК Динамо Киев

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