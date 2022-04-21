ТЕН ХАГ: «Настроен создать команду, которую заслуживают фаны Ман Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» 21 апреля назначил Эрика тен Хага на пост главного тренера. 52-летний нидерландец приступит к работе в начале сезона 2022/23.

Тен Хаг прокомментировал свое назначение.

«Для меня большая честь быть назначенным на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Я очень взволнован предстоящей задачей. Я знаю историю этого великого клуба и страсть болельщиков, и я абсолютно полон решимости создать команду, способную добиться успеха, которого они заслуживают.

После этих невероятных лет будет сложно покинуть «Аякс», но я могу заверить наших болельщиков в своей полной приверженности делу и сосредоточусь на успешном завершении этого сезона, прежде чем я перейду в «Манчестер Юнайтед», - сказал Тен Хаг.