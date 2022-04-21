Олег ЛУЖНЫЙ: «Тимощук? Забудьте об этом фейковом патриоте»

Легендарный украинский защитник Олег Лужный прокомментировал поведение Анатолия Тимощука, который продолжает молчать и работать в «Зените»:

«Я вас прошу, забывайте уже об этом разрисованном фейковом патриоте с желто-синей повязкой на голове. Все показывают поступки, а не разговоры и показухи.

Такие вот тимощуки взяли все свои деньги и убежали из Украины в критический момент: судьи, государственные чиновники-коррупционеры, олигархи. Сидят и кайфуют в Европе, пока у нас идет война. После нашей победы вам здесь не будут рады. Лучше не возвращайтесь».