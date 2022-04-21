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Тренер Мариуполя: «Продал свою футбольную коллекцию и купили авто для ВСУ»

Сергей Атласюк помог украинским защитникам

  • 21.04.2022 13:20
  • 868 просмотров
  • 1 комментарий
Тренер Мариуполя: «Продал свою футбольную коллекцию и купили авто для ВСУ»
© ФК Агробизнес

Тренер «Мариуполя» Сергей Атласюк рассказал о том, как на вырученные деньги с продажи своей коллекции памятных футбольных вещей купил автомобиль для ВСУ.

«В первые же дни я думал, как могу помочь тем парням, которые на передовой и защищают нашу страну. После того как я связался со своим товарищем, с которым мы в детстве вместе играли в футбол, он сказал, что им нужны автомобиль и рации. Я этот же день решил выставить на аукцион свою коллекцию и помочь ему вырученными деньгами.

В тот вечер мне позвонил мой друг из Америки, который увидел аукцион, и сказал что выкупает всю коллекцию. Единственным его условием было то, что все вещи останутся у меня. Он перевел сто пятьдесят тысяч гривен, плюс двадцать тысяч гривен помогли мне собрать мои друзья футболисты в Украине. На эти деньги мы и приобрели автомобиль», — сказал Атласюк. 

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Юра Гречин, 21.04.2022 13:25
    +1
    Сергію великий респект тобі ✌️. Ти реально приклад для багатьох футбольних діячів і особливо головного тренера Маріуполя…
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