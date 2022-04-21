Тренер Мариуполя: «Продал свою футбольную коллекцию и купили авто для ВСУ»

Тренер «Мариуполя» Сергей Атласюк рассказал о том, как на вырученные деньги с продажи своей коллекции памятных футбольных вещей купил автомобиль для ВСУ.

«В первые же дни я думал, как могу помочь тем парням, которые на передовой и защищают нашу страну. После того как я связался со своим товарищем, с которым мы в детстве вместе играли в футбол, он сказал, что им нужны автомобиль и рации. Я этот же день решил выставить на аукцион свою коллекцию и помочь ему вырученными деньгами.

В тот вечер мне позвонил мой друг из Америки, который увидел аукцион, и сказал что выкупает всю коллекцию. Единственным его условием было то, что все вещи останутся у меня. Он перевел сто пятьдесят тысяч гривен, плюс двадцать тысяч гривен помогли мне собрать мои друзья футболисты в Украине. На эти деньги мы и приобрели автомобиль», — сказал Атласюк.