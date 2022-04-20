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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сколько горя нужно для удовлетворения эго Путина?»

Хавбек «Шахтера» – о последствиях войны

  • 20.04.2022 21:23
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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сколько горя нужно для удовлетворения эго Путина?»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Футболист донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко написал сообщение-поддержку Алисе из Мариуполя, которая с 24 февраля находится в бомбоубежище.

«Мы переживаем те же эмоции войны, что и вы. Когда хочется кричать, но должен выйти и делать свою работу. Когда захлебываешься яростью от каждой новости, и должен сохранять спокойствие на своем месте. Когда смотришь в глаза маленькой Алисы из Мариуполя, что не видела солнца с 24 февраля… Ее фото вчера было на наших футболках… Все мнения сейчас с украинскими детьми… Сейчас известно о 205 детских смертях и 373 раненых… Сколько еще нужно рашистским агрессорам детских и родительских слез?  Сколько горя нужно для удовлетворения эго Путина? Иногда эмоции мешают. Но они же и делают нас сильнее духом. Алиса и все украинские дети заслуживают яркого солнца, чистого неба и счастливой мирной жизни», - написал Тарас Степаненко.

 

 

Источник — Instagram

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