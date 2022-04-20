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ОЛЕЙНИЧЕНКО: «Предоставим все условия для подготовки сборной Украины U-21»

Президент Федерации футбола Молдовы рассказал о помощи УАФ

  • 20.04.2022 20:10
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ОЛЕЙНИЧЕНКО: «Предоставим все условия для подготовки сборной Украины U-21»
© moldfootball.com. Леонид Олейниченко

Президент Федерации футбола Молдовы Леонид Олейниченко прокомментировал решение помочь в организации тренировочного процесса и официальных матчей для молодежной сборной Украины.

«Мы изначально были готовы встретить молодежную сборную Украины. Наше желание и решение было воспринято только положительно коллегами и братьями из Украины.

Мы будем встречать их на нашей базе, центре подготовки национальной сборной Молдовы. Все, что будет им необходимо для подготовки, будет предоставлено. Мы обеспечим проживание, питание, натуральные и искусственные поля. Все, что в наших силах, мы дадим нашим братьям.

В наше предложение также входило и проведение домашних матчей, не только одного, а нескольких. Более того, нам было бы интересно провести контрольную встречу между молодежными сборными Молдовы и Украины. Считаю, что будет целесообразно для хорошей подготовки сборных», - сказал Олейниченко.

Источник — Футбол 1/2/3

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