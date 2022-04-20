Александр АЛИЕВ: «Тимощук – обос*анный дятел»

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев поделился мнением об Анатолии Тимощуке, который продолжил работать в «Зените» после начала полномасштабной российско-украинской войны.

«Это просто обос*анный дятел. Он променял свою страну. Можно даже сказать свою семью.

Его отец в Луцке в теробороне, а это падло сидит в Питере... и зарабатывает деньги», - сказал Алиев.