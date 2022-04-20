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Сергей ПАЛКИН: «У Шахтера еще два матча, а потом игроки едут в сборную»

Команда проведет еще бва благотворительных матча

  • 20.04.2022 18:45
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Сергей ПАЛКИН: «У Шахтера еще два матча, а потом игроки едут в сборную»
© shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о ближайших планах команды. Впереди еще два благотворительных матча.

«У нас будет со «Специей» матч 26 апреля в Италии и потом 1 мая игра с «Хайдуком» (Сплит) в Хорватии. Вот такие две встречи, а дальше начинаются национальные сборные».

«Поэтому мы передадим игроков уже тренеру сборной и будем наблюдать за ними в футболках национальной команды Украины», - сказал Палкин.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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