ПАВЕЛКО: «У нас очень мощная футбольная команда в Черновицкой области»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о сотрудничестве организации с гуманитарнім хабом в Черновцах.

«У нас очень мощная футбольная команда в Черновицкой области. Я благодарю Василия Орлецкого и председателя ОВА за то, что в эти времена мы решаем многие вопросы именно через Черновцы и хаб Черновицкой Ассоциации футбола.

Уверен, что и в дальнейшем футболисты, игроки, детки, которые будут попадать в объятия нашего футбольного сообщества в Черновицкой области, будут иметь все возможности для жизни и путешествия в европейские страны, ну и конечно после победы возвращаться через Черновцы в мирную жизнь, участвовать в восстановлении нашей страны и футбола в нашем государстве», - сказал Павелко.