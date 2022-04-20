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Стамбул. Цуренко выиграла матч первого круга, Калинина – проиграла

Ангелина вела во встрече с Петрой Мартич но не сумела дожать

  • 20.04.2022 17:21
  • 878 просмотров
  • 5 комментариев
Стамбул. Цуренко выиграла матч первого круга, Калинина – проиграла
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Ангелина Калинина с разной степенью успешности провели матчи первого круга грунтового турнира WTA 250 в Стамбуле.
 
Цуренко (№135 WTA), которая перед этим преодолела квалификацию, уверенно переиграла Анну Каролину Шмидлову из Словакии (№87 WTA).
 
Калинина (№36 WTA) после выигрыша первого сета не смогла подать на победу во втором и уступила Петре Мартич из Хорватии (№60 WTA).
 
Стамбул. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:0, 6:2
Ангелина Калинина (Украина) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:3, 5:7, 6:7(5)

Цуренко во втором круге сразится против шестой сеяной Айлы Томлянович из Австралии (№41 WTA).

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    terhoha, 20.04.2022 17:26
    +3
    А що за форма у Калініної. У такому одязі картоплю ідуть збирати.
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    online
    Александр Ад, 20.04.2022 17:26
    +3
    Геля замість того ,щоб виграти в 2 сетах( в 2 сеті було 5-3 на ії подачі) програла в трьох,а Леся молодець зиграла майстерно!
    Ссылка
    online
    Spectra, 20.04.2022 18:50
    0
    Andrey_1992, 20.04.2022 17:59
    а чого це Томлянович мерзость?
    Она конфликтная и токсичная!
    Ссылка
    online
    Andrey_1992, 20.04.2022 17:59
    0
    Spectra, 20.04.2022 17:45
    Геля до подачи на матч, не проиграла, ни одной своей подаче! Но подавать на матч наши не умеют. Если смотреть на решающий тай, то ошибка при счёте 2-1(у сетки не попала в корт), то и решил исход матча. В Леси я не сомневался, словачка щас в ужасной форме, а Леся успела уже провести 2 матча тут. Но с Томлянович шансов не много. Но проигрывать этой мерзости не хотелось бы...
    а чого це Томлянович мерзость?
    Ссылка
    online
    Spectra, 20.04.2022 17:45 (изменен)
    0
    Геля до подачи на матч, не проиграла, ни одной своей подаче! Но подавать на матч наши не умеют. Если смотреть на решающий тай, то ошибка при счёте 2-1(у сетки не попала в корт), то и решил исход матча. В Леси я не сомневался, словачка щас в ужасной форме, а Леся успела уже провести 2 матча тут. Но с Томлянович шансов не много. Но проигрывать этой мерзости не хотелось бы...
    Ссылка
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