Стамбул. Цуренко выиграла матч первого круга, Калинина – проиграла

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Ангелина Калинина с разной степенью успешности провели матчи первого круга грунтового турнира WTA 250 в Стамбуле.



Цуренко (№135 WTA), которая перед этим преодолела квалификацию, уверенно переиграла Анну Каролину Шмидлову из Словакии (№87 WTA).



Калинина (№36 WTA) после выигрыша первого сета не смогла подать на победу во втором и уступила Петре Мартич из Хорватии (№60 WTA).



Стамбул. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:0, 6:2

Ангелина Калинина (Украина) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:3, 5:7, 6:7(5)

Цуренко во втором круге сразится против шестой сеяной Айлы Томлянович из Австралии (№41 WTA).