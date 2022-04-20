Президент Ингульца: «После войны футбол может стать отдушиной для людей»

Президент клуба УПЛ «Ингулец» Александр Поворознюк считает, что новый футбольный сезон после войны должен начаться, чтобы помогать людям в сложные времена.

«Замораживать футбол не нужно. После завершения войны мы будем отстраивать нашу страну, а футбол может стать глотком хорошего воздуха для наших людей. Футбол станет отдушиной».

«За все клубы я сказать не могу, но «Ингулец» будет играть, будет выступать в УПЛ», - сказал Поворознюк.