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Президент Ингульца: «После войны футбол может стать отдушиной для людей»

Александр Поворознюк надеется, что новый сезон все же начнется

  • 20.04.2022 16:47
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Президент Ингульца: «После войны футбол может стать отдушиной для людей»
© facebook.com/FCInhulets

Президент клуба УПЛ «Ингулец» Александр Поворознюк считает, что новый футбольный сезон после войны должен начаться, чтобы помогать людям в сложные времена.

«Замораживать футбол не нужно. После завершения войны мы будем отстраивать нашу страну, а футбол может стать глотком хорошего воздуха для наших людей. Футбол станет отдушиной».

«За все клубы я сказать не могу, но «Ингулец» будет играть, будет выступать в УПЛ», - сказал Поворознюк.

Источник — Бомбардир

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