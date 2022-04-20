Андрей ПЯТОВ: Благотворительные матчи - хорошая подготовка игроков сборной

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов надеется, что благотворительные матчи помогут в том числе подготовиться к поединкам сборной Украины в июне.

«Людям, которые находятся в бомбоубежищах, очень сложно. Мы стараемся их поддерживать. Трудно говорить на эту тему. Если мы сможем помочь Украине достаточной суммой денег, которую соберем, привлечением внимания иностранных болельщиков и СМИ, то мы все правильно делаем».

«Каждый должен заниматься своим делом. Плюс эти матчи - хорошая подготовка для футболистов национальной сборной Украины к поединкам главной команды».

«Мы можем дать нотку позитива нашим гражданам, – сказал Пятов.