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Андрей ПЯТОВ: Благотворительные матчи - хорошая подготовка игроков сборной

Футболисты имеют хотя бы какую-нибудь практику

  • 20.04.2022 16:11
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Андрей ПЯТОВ: Благотворительные матчи - хорошая подготовка игроков сборной
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов надеется, что благотворительные матчи помогут в том числе подготовиться к поединкам сборной Украины в июне.

«Людям, которые находятся в бомбоубежищах, очень сложно. Мы стараемся их поддерживать. Трудно говорить на эту тему. Если мы сможем помочь Украине достаточной суммой денег, которую соберем, привлечением внимания иностранных болельщиков и СМИ, то мы все правильно делаем».

«Каждый должен заниматься своим делом. Плюс эти матчи - хорошая подготовка для футболистов национальной сборной Украины к поединкам главной команды».

«Мы можем дать нотку позитива нашим гражданам, – сказал Пятов.

Источник — Футбол 1/2/3

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