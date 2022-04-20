Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Евгений ДИКИЙ: «Не оставляем надежды, что удастся доиграть этот чемпионат»

Исполнительный директор УПЛ – о возобновлении чемпионата

  • 20.04.2022 14:43
  • 197 просмотров
  • 0 комментариев
Евгений ДИКИЙ: «Не оставляем надежды, что удастся доиграть этот чемпионат»
© УПЛ. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ рассказал, возможно ли доигрывание чемпионата и каким образом будут распределены места в турнирной таблице.
 
О финансовой помощи клубам: «Мы стараемся контактировать с нашими европейскими партнерами, чтобы найти возможность финансовой помощи украинским клубам. Это будет фонд или счет, куда будут поступать денежные средства. В начале апреля мы провели конференцию с представителями FIFPRO. По предварительной информации, они поддержали эту инициативу».
 
О доигрывании чемпионата: «Если помните историю с коронавирусом, то мы стали одной из первых национальных ассоциаций, продолживших доигрывание чемпионата по спортивному принципу. Мы не оставляем надежды, что это нам удастся. Несмотря на то, что ситуация в центральных и западных регионах немного стабилизировалась, риск все равно существует. Каждый день раздаются воздушные тревоги. А большинство стадионов в Западной Украине стали приютом для беженцев.
 
Во всяком случае, это будет собрание клубов, на котором этот вопрос будет рассматриваться. Существует проблема с логистикой. Жилищный фонд на Западной Украине очень перенасыщен. Найти жилье для команд – очень тяжело. Поэтому сейчас мы ждем решения правительства о том, продолжат ли военное положение в нашей стране».
 
О распределении мест в турнирной таблице: «В регламенте есть пункт, предусматривающий, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций – финальной таблицей станет та, которая была на момент приостановки. Во всяком случае, окончательное решение за клубами».

Источник — Telegram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности