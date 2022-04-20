Евгений ДИКИЙ: «Не оставляем надежды, что удастся доиграть этот чемпионат»

Исполнительный директор УПЛ рассказал, возможно ли доигрывание чемпионата и каким образом будут распределены места в турнирной таблице.



О финансовой помощи клубам: «Мы стараемся контактировать с нашими европейскими партнерами, чтобы найти возможность финансовой помощи украинским клубам. Это будет фонд или счет, куда будут поступать денежные средства. В начале апреля мы провели конференцию с представителями FIFPRO. По предварительной информации, они поддержали эту инициативу».



О доигрывании чемпионата: «Если помните историю с коронавирусом, то мы стали одной из первых национальных ассоциаций, продолживших доигрывание чемпионата по спортивному принципу. Мы не оставляем надежды, что это нам удастся. Несмотря на то, что ситуация в центральных и западных регионах немного стабилизировалась, риск все равно существует. Каждый день раздаются воздушные тревоги. А большинство стадионов в Западной Украине стали приютом для беженцев.



Во всяком случае, это будет собрание клубов, на котором этот вопрос будет рассматриваться. Существует проблема с логистикой. Жилищный фонд на Западной Украине очень перенасыщен. Найти жилье для команд – очень тяжело. Поэтому сейчас мы ждем решения правительства о том, продолжат ли военное положение в нашей стране».



О распределении мест в турнирной таблице: «В регламенте есть пункт, предусматривающий, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций – финальной таблицей станет та, которая была на момент приостановки. Во всяком случае, окончательное решение за клубами».