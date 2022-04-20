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АНДРОНОВ: «Тимощуку придется сменить гражданство на российское»

Известный комментатор считает, что когда человек молчит, то его позиция понятна

  • 20.04.2022 14:14
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АНДРОНОВ: «Тимощуку придется сменить гражданство на российское»
© УЕФА. Анатолий Тимощук

Российский комментатор Алексей Андронов оценил позицию Анатолия Тимощука по поводу российского вторжения в Украину.
 
— Для меня это сложная тема. Несколько лет мы с ним вообще не общались. Потом случилась эта история с алиментами, которую я осветил у себя в телеграм-канале. Тимощук мне тут же написал, а потом позвонил. Я ему сразу сказал, что претензии в свой адрес я не принимаю, потому что четыре года он даже не спрашивал, как у меня дела. После этого мы периодически стали переписываться, в основном по футбольным моментам. 
 
Я у него на эту тему ничего не спрашивал, потому что когда человек молчит, всё понятно. Хотел бы — высказался. Тянуть из него что-то клещами нет никакого смысла. Мне уже давно не интересно его мнение на эту тему. Думаю, он сделал определенный выбор и вполне допускаю ситуацию, что Тимощуку придется сменить гражданство на российское.
 
— У вас с ним сейчас дружеские, товарищеские или рабочие отношения?
— Мы просто контактирующие между собой люди.
 
— А как бы вы поступили, окажись на месте Тимощука?
— Сначала надо оказаться, а потом говорить. Мне близка позиция Ракицкого, Воронина и Вернидуба. Любой нормальный человек, когда в твоей стране беда, будет стараться ей помочь, чем может. Это даже не обсуждается!

Источник — FanDay

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