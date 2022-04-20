Костюк получила уайлд-кард в основу престижного турнира в Мадриде

Третья ракетка Украины Марта Костюк получила уайлд-кард в основу большого грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, который пройдет с 25 апреля по 8 мая.
Отметим, что Марта в третий раз получает прямое приглашение на данные соревнования. В 2018 она также получила уайлд-кард в основу, в 2019-м – в квалификацию. В прошлому году она начинала в отборе по рейтингу, в 2020-м турнир проводился лишь виртуально.
Ранее по словам Костюк ей предстояло перенести оперативное вмешательство, из-за которого она пропустила матч сборной и турнир в Стамбуле.
Список теннисистов, которые получили уайлд-кард на соревнования в Мадриде
Источник — Twitter
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