Костюк получила уайлд-кард в основу престижного турнира в Мадриде

Третья ракетка Украины Марта Костюк получила уайлд-кард в основу большого грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, который пройдет с 25 апреля по 8 мая.



Отметим, что Марта в третий раз получает прямое приглашение на данные соревнования. В 2018 она также получила уайлд-кард в основу, в 2019-м – в квалификацию. В прошлому году она начинала в отборе по рейтингу, в 2020-м турнир проводился лишь виртуально.

Ранее по словам Костюк ей предстояло перенести оперативное вмешательство, из-за которого она пропустила матч сборной и турнир в Стамбуле.



Список теннисистов, которые получили уайлд-кард на соревнования в Мадриде