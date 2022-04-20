ДОЛГОПОЛОВ: «Уимблдон планирует поступить правильно, забанив россиян»

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал информацию о том, что теннисистов из россии и беларуси не допустят до участия на Уимблдоне.



«По слухам, Уимблдон планирует поступить правильно, как это уже сделали многие виды спорта, и показать пример правильных решений теннисному миру.



Это должно прекратиться, и да, россияне несут ответственность за действия своей страны, армии и лидеров, которых они выбирают в течение 20 лет.



Молчать или просто говорить, что войны нет, уже недостаточно. Народ россии должен осудить это массовое убийство мирных жителей, о котором многие лидеры уже говорят как о геноциде. Здесь нарушаются даже все правила ведения войны. Массовые изнасилования женщин и детей, похищения детей.



Тысячи людей на оккупированной территории заставляют воевать против Украины под дулами автоматов и многие другие военные преступления.



Так что да, пока они не остановят свое преступное правительство, россия должна быть забанена в свободном мире во всем, включая все виды спорта», – написал Долгополов в твиттере.

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