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Руслан РОТАНЬ: «Начнем подготовку в Молдове, вопрос решен»

Главный тренер молодежной сборной Украины рад, что команде будет где тренироваться

  • 20.04.2022 12:20
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Руслан РОТАНЬ: «Начнем подготовку в Молдове, вопрос решен»
© УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, где будет тренироваться команда.
 
- Я благодарен президенту УАФ Андрею Павелко и президенту Федерации футбола Молдовы Леониду Олейниченко, который пошел на встречу и приютил нас. Сегодня решился этот вопрос. Мы начнем подготовку в Молдове, и домашние матчи будем играть в Кишиневе.
 
Это гора с плеч. Многие проблемы уже решились. Мне звонили футболисты молодежной сборной, они переживали, что мы можем не доиграть отборочный турнир. Игроки провели большую работу. Я их успокаивал. Говорил, чтобы не волновались, продолжали тренироваться и держать себя в тонусе.
 
В нынешней ситуации, когда стране тяжело, мы должны быть максимально прославлять ее за границей. Мы хотели этого и раньше, но сейчас желаем играть за Украину в сто раз больше, – сказал Ротань. 
 
Напомним, что молодежная сборная Украины должна сыграть 2 июня в гостях с Фарерским островами и 7 июня номинально дома с Северной Македонией в рамках квалификации Евро-2023.

Источник — Футбол 1/2/3

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