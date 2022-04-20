Ангелина Калинина – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) начнут борьбу на турнире WTA 250 в Чарльстоне.
В первом круге украинка сразится против Петры Мартич из Хорватии (№60 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Мертенс – Петерсон, ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Николы Бартунковой (№410 WTA) или Анастасии Потаповой (№122 WTA).
Источник — Sport.ua
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