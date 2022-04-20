КАНЧЕЛЬСКИС – об отстранении российского футбола: «Это затянется надолго»

Бывший футболист киевского «Динамо» Андрей Канчельскис считает, что российский футбол надолго отстранили от международных соревнований.
«У системы «весна – осень» много плюсов. Минусов куда меньше. При этом сейчас синхронизация с Европой не имеет никакого значения, так как ситуация, которая происходит, затянется надолго», – заявил Канчельскис.
Источник — Спорт-Экспресс
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