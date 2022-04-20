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КАНЧЕЛЬСКИС – об отстранении российского футбола: «Это затянется надолго»

Экс-игрок «Динамо» уверен, что россиянам нужно возвращаться на систему «весна – осень»

  • 20.04.2022 11:53
  • 979 просмотров
  • 1 комментарий
КАНЧЕЛЬСКИС – об отстранении российского футбола: «Это затянется надолго»
© ruchampions.com. Андрей Канчельскис

Бывший футболист киевского «Динамо» Андрей Канчельскис считает, что российский футбол надолго отстранили от международных соревнований.
 
«У системы «весна – осень» много плюсов. Минусов куда меньше. При этом сейчас синхронизация с Европой не имеет никакого значения, так как ситуация, которая происходит, затянется надолго», – заявил Канчельскис.

 

Источник — Спорт-Экспресс

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    chak98, 20.04.2022 11:57
    +5
    Зрадник. нам твоя думка зовсім не цікава.
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