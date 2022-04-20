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ЯРМОЛЕНКО: «Если я помогу истребить российских солдат, я только за»

Украинский футболист с радостью поучаствует в этом финансово

  • 20.04.2022 11:10
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ЯРМОЛЕНКО: «Если я помогу истребить российских солдат, я только за»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Футболист сборной Украины и английского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко высказался о благотворительности и сообщил, что хочет вернутся в Украину после завершения карьеры. 
 
- Была хоть одна мысль, что отправляя деньги на оружие, ты причастен к убийству людей?
- Честно, такой мысли у меня не было, потому что каких людей? Я не считаю их за людей. Солдаты, которые приходят в чужую страну – их никто не звал, мы хорошо жили и развивались как государство – стреляют в женщин, детей, насилуют женщин при детях. Для меня это нелюди. Если я помогу истребить таких, я только за.
 
Я понимаю последствия. Я делаю это осознанно, потому что не хочу жить в такой стране как россия. Я хочу говорить правду и все, что я хочу. Сейчас я могу сказать все что угодно, и завтра за мной не приедут люди Зеленского и не скажут: «Ай-ай-яй, еще раз так сделаешь, и тебя посадят на 15 лет». 
 
У нас свободная страна. Если туда придут русские и поставят какого-то человека, то я туда больше не приеду и никогда не вернусь, как бы больно мне не было. По окончании карьеры я планировал жить только в Киеве, только в Украине. В довоенную Украину я готов вернуться жить хоть завтра, – сказал Ярмоленко.

Источник — КраСава

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