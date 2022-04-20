ХУДЖАМОВ: «Если ситуация станет критической, вернемся и возьмем оружие»

Тренер вратарей «Полесья» Рустам Худжамов рассказал, как клуб помогает воинам ВСУ, а также признался, что готов с оружием в руках защищать Украину.



«У нас футболисты занимаются сами. Нам нужно было в Турции закупить для врача, когда-то работавшего в сборной, определенные медикаменты, чтобы он начал оперировать: раненых, военных, гражданских. Он скинул мне список, что ему необходимо, я написал в нашу группу с ребятами. Они скинулись, я поехал - и мы передали через наше посольство в Турции, тогда мы это смогли сделать.



После того, когда меня или кого просят, все кооперируются и помогают. Я думаю и знаю, что ребята еще и отдельно помогают по всем направлениям.



Если ситуация не дай Бог станет критической в ​​Украине, мы все равно в резерве будем возвращаться и брать оружие в руки», — сказал Худжамов.