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ХУДЖАМОВ: «Если ситуация станет критической, вернемся и возьмем оружие»

Тренер вратарей «Полесья» – о войне в Украине

  • 20.04.2022 10:57
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ХУДЖАМОВ: «Если ситуация станет критической, вернемся и возьмем оружие»
© Instagram. Рустам Худжамов

Тренер вратарей «Полесья» Рустам Худжамов рассказал, как клуб помогает воинам ВСУ, а также признался, что готов с оружием в руках защищать Украину.
 
«У нас футболисты занимаются сами. Нам нужно было в Турции закупить для врача, когда-то работавшего в сборной, определенные медикаменты, чтобы он начал оперировать: раненых, военных, гражданских. Он скинул мне список, что ему необходимо, я написал в нашу группу с ребятами. Они скинулись, я поехал - и мы передали через наше посольство в Турции, тогда мы это смогли сделать.
 
После того, когда меня или кого просят, все кооперируются и помогают. Я думаю и знаю, что ребята еще и отдельно помогают по всем направлениям.
 
Если ситуация не дай Бог станет критической в ​​Украине, мы все равно в резерве будем возвращаться и брать оружие в руки», — сказал Худжамов.

Источник — Денисов Time

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