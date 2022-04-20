Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Зинченко и Довбик сыграют в благотворительном киберспортивном турнире

Соревнования в FIFA 22 организует «Рух»

  • 20.04.2022 09:54
  • 239 просмотров
  • 0 комментариев
Зинченко и Довбик сыграют в благотворительном киберспортивном турнире
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Игроки сборной Украины Александр Зиинченко и Артем Довбик примут участие в благотворительном турнире по FIFA 22, который организует «Рух».

Турнир пройдет 30 апреля и 1 мая в Академии футбола «Рух» и в режиме онлайн. В соревнованиях примут участие 32 участника, среди них Зинченко, Довбик, украинские журналисты Виктор Вакцо и Дмитрий Поворознюк, а также киберспортмен Евгений Yozhyk Мостовик.

Все средства с турнира будут направлены на приобретение наркозо-дыхательного аппарата PRIMA-456 для Львовского военно-медицинского клинического госпиталя.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности