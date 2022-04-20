Зинченко и Довбик сыграют в благотворительном киберспортивном турнире

Игроки сборной Украины Александр Зиинченко и Артем Довбик примут участие в благотворительном турнире по FIFA 22, который организует «Рух».
Турнир пройдет 30 апреля и 1 мая в Академии футбола «Рух» и в режиме онлайн. В соревнованиях примут участие 32 участника, среди них Зинченко, Довбик, украинские журналисты Виктор Вакцо и Дмитрий Поворознюк, а также киберспортмен Евгений Yozhyk Мостовик.
Все средства с турнира будут направлены на приобретение наркозо-дыхательного аппарата PRIMA-456 для Львовского военно-медицинского клинического госпиталя.
Источник — Sport.ua
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