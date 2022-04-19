ФОТО. Фанаты Ливерпуля затроллили болельщиков Манчестер Юнайтед

Фанаты «Ливерпуля» вывесили забавный баннер во время матча 30-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».
«Представьте себя нами», – гласила надпись на растяжке.
Отметим, что ливерпульский клуб завершил первую половину встречи, ведя в счете 2:0 и имея огромное игровое преимущество. Команда Юргена Клоппа борется за чемпионство, парни Ральфа Рангника – сражаются за еврокубковую зону.
Источник — Twitter
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