ФОТО. Фанаты Ливерпуля затроллили болельщиков Манчестер Юнайтед

Фанаты «Ливерпуля» вывесили забавный баннер во время матча 30-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».



«Представьте себя нами», – гласила надпись на растяжке.



Отметим, что ливерпульский клуб завершил первую половину встречи, ведя в счете 2:0 и имея огромное игровое преимущество. Команда Юргена Клоппа борется за чемпионство, парни Ральфа Рангника – сражаются за еврокубковую зону.