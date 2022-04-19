Бразильский новичок Металлиста нашел новый клуб

22-летний нападающий Давид, перешедший в «Металлист» в начале февраля, нашел себе новый клуб. Бразилец, который обошелся харьковчанам в два миллиона евро, будет выступать за «Ред Булл Брагантино». Детали сделки не сообщаются. Игроку осталось только пройти медосмотр. Об этом сообщает бразильский журналист Вене Касагранде.
Отметим, что ранее была информация о том, что харьковчане не успели полностью расплатиться за переход Давида.
Источник — Sport.ua
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