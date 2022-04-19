Виталий ВЕРНИДУБ: «Воронину и Ракицкому пожму руку при встрече»

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб рассказал, нужно ли украинцам простить Андрея Воронина и Ярослава Ракицкого, которые после начала войны бросили работу в россии.
«Я считаю, что они сделали правильный поступок. А прощать ли их... Каждый человек заслуживает на прощение. Они вовремя все это сделали, поступили как мужики.
Это два выдающихся футболиста, две легенды украинского футбола. Я однозначно пожму им руку при встрече, если мне удастся когда-то с ними пересечься», – сказал Вернидуб.
Источник — YouTube
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А правильно, послати іх слідом за кораблем.
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