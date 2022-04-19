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Виталий ВЕРНИДУБ: «Воронину и Ракицкому пожму руку при встрече»

Защитник «Зари» считает, что эти футболисты сделали правильный выбор, покинув клубы из рф

  • 19.04.2022 21:56
  • 1355 просмотров
  • 2 комментария
Виталий ВЕРНИДУБ: «Воронину и Ракицкому пожму руку при встрече»
© ФК Заря Луганск. Виталий Вернидуб

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб рассказал, нужно ли украинцам простить Андрея Воронина и Ярослава Ракицкого, которые после начала войны бросили работу в россии.
 
«Я считаю, что они сделали правильный поступок. А прощать ли их... Каждый человек заслуживает на прощение. Они вовремя все это сделали, поступили как мужики.
 
Это два выдающихся футболиста, две легенды украинского футбола. Я однозначно пожму им руку при встрече, если мне удастся когда-то с ними пересечься», – сказал Вернидуб.

Источник — YouTube

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    GloryUkraine, 19.04.2022 22:34 (изменен)
    +3
    Ще іх в герої треба записати.
    А правильно, послати іх слідом за кораблем.
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    online
    Энди Мир, 19.04.2022 22:42
    +1
    Чуваки плювали на могили тисячів наших захисників які загинули з 14 року, плювали на захоплення територій - а тепер коли заробили бабоси в козлостані, повернулись і стали героями. З нами явно щось не так.
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