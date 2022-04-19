Игорь СУРКИС: «Кто бы что ни говорил, Ахметов – настоящий патриот»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, общается ли с владельцем «Шахтера» Ринатом Ахметовым во время войны.
«Давно не говорили, но мы поддерживаем хорошие отношения. Мы не разговариваем с ним о бизнесе, а говорим о футболе, войне, как поддержать наших людей.
Кто бы что ни говорил, Ринат Леонидович – настоящий патриот. Патриот – не тот, кто кричит лозунги, а тот, кто помогает стране. Я не хочу каждый день давать интервью и говорить, что я сделал. Мне это не нужно. Война закончится и все будет расставлено по своим местам», – сказал Суркис.
Источник — FanDay
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...а фулі, країна має знати все про своїх "героїв" і "патріотів"..
Так она только начинается, потому что атака Севера была отвлекающим манёвром с нанесением максимального урона.
Так она только начинается, потому что атака Севера была отвлекающим манёвром с нанесением максимального урона.
Так она только начинается, потому что атака Севера была отвлекающим манёвром с нанесением максимального урона.
Так она только начинается, потому что атака Севера была отвлекающим манёвром с нанесением максимального урона.
Так она только начинается, потому что атака Севера была отвлекающим манёвром с нанесением максимального урона.
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