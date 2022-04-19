Игорь СУРКИС: «Кто бы что ни говорил, Ахметов – настоящий патриот»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, общается ли с владельцем «Шахтера» Ринатом Ахметовым во время войны.



«Давно не говорили, но мы поддерживаем хорошие отношения. Мы не разговариваем с ним о бизнесе, а говорим о футболе, войне, как поддержать наших людей.



Кто бы что ни говорил, Ринат Леонидович – настоящий патриот. Патриот – не тот, кто кричит лозунги, а тот, кто помогает стране. Я не хочу каждый день давать интервью и говорить, что я сделал. Мне это не нужно. Война закончится и все будет расставлено по своим местам», – сказал Суркис.