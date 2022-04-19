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Игорь СУРКИС: «Кто бы что ни говорил, Ахметов – настоящий патриот»

Президент «Динамо» уважает владельца «Шахтера»

  • 19.04.2022 21:30
  • 1712 просмотров
  • 11 комментариев
Игорь СУРКИС: «Кто бы что ни говорил, Ахметов – настоящий патриот»
© фото из открытых источников. Игорь Суркис и Ринат Ахметов

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, общается ли с владельцем «Шахтера» Ринатом Ахметовым во время войны.
 
«Давно не говорили, но мы поддерживаем хорошие отношения. Мы не разговариваем с ним о бизнесе, а говорим о футболе, войне, как поддержать наших людей.
 
Кто бы что ни говорил, Ринат Леонидович – настоящий патриот. Патриот – не тот, кто кричит лозунги, а тот, кто помогает стране. Я не хочу каждый день давать интервью и говорить, что я сделал. Мне это не нужно. Война закончится и все будет расставлено по своим местам», – сказал Суркис.

Источник — FanDay

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Sport, 19.04.2022 21:33
    +7
    Кукушка хвалит петуха.
    Ссылка
    online
    EGOS, 19.04.2022 21:56
    +5
    ..як варіант, можна цих "друзів-патріотів" разом в камеру посадити...і цілодобовий відеонагляд застрімити в мережу з вільним доступом..буде на що подивитися..
    ...а фулі, країна має знати все про своїх "героїв" і "патріотів"..
    Ссылка
    online
    Empty, 19.04.2022 21:43
    +3


    Ссылка
    online
    aleks8-48, 19.04.2022 22:35
    +2
    "Жертвует не тот,кто с барского плеча швыряется малой частью из наворованных миллионов,а тот,кто отдаёт на благое дело последний пятак". - Восточная мудрость.
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    April, 19.04.2022 22:37
    +1
    Война закончится?
    Так она только начинается, потому что атака Севера была отвлекающим манёвром с нанесением максимального урона.
    Ссылка
    online
    jugulator, 19.04.2022 22:45
    0
    April, 19.04.2022 22:37
    Война закончится?
    Так она только начинается, потому что атака Севера была отвлекающим манёвром с нанесением максимального урона.
    А кто кого отвлекал-то?
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    online
    pike1, 19.04.2022 22:57
    -1
    April, 19.04.2022 22:37
    Война закончится?
    Так она только начинается, потому что атака Севера была отвлекающим манёвром с нанесением максимального урона.
    Что-то похожее я уже слыша во вторую неделю войны, о том что Россия ещё даже не воевала, а вот сейчас как начнет, Кива, ты что-ли?
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    online
    pike1, 19.04.2022 22:55
    -1
    April, 19.04.2022 22:37
    Война закончится?
    Так она только начинается, потому что атака Севера была отвлекающим манёвром с нанесением максимального урона.
    Москва тоже отвлекающий маневр, видимо где-то там уже боевые дельфины на подходе к Одессе пока мы тут все в эйфории от Москвы
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    online
    pike1, 19.04.2022 22:53
    -1
    April, 19.04.2022 22:37
    Война закончится?
    Так она только начинается, потому что атака Севера была отвлекающим манёвром с нанесением максимального урона.
    Урона кому или чему? Нехилый такой отвлекающий маневр с потерей в 60-70 (убитых+раненых) и кучей металлолома вдоль дорог
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    KIPR ALECS, 19.04.2022 22:10
    -3
    Последние дни...как это чмо вывезло ДК за кордон....стал своим поведением, видимо от эйфории, просто издеваться над всеми ...
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    online
    Empty, 19.04.2022 21:43
    -6
    Раза дк боти повилазять
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