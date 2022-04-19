Крутых обыграл девятого сеяного на челленджере в Праге

Украинский теннисист Алексей Крутых успешно начал борьбу в основе челленджера в Праге.



В матче первого раунда Алексей, преодолевший сито квалификации, переиграл девятого сеяного Дмитрия Попко из Казахстана.



Прага. Финал квалификации

Алексей Крутых (Украина) – Дмитрий Попко (Казахстан) – 6:4, 6:1



Алексей пятый раз будет сражаться за путевку в четвертьфинал челленджеров. Ранее у него было две победы и два поражения на этом этапе.