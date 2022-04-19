Крутых обыграл девятого сеяного на челленджере в Праге

Украинский теннисист Алексей Крутых успешно начал борьбу в основе челленджера в Праге.
В матче первого раунда Алексей, преодолевший сито квалификации, переиграл девятого сеяного Дмитрия Попко из Казахстана.
Прага. Финал квалификации
Алексей Крутых (Украина) – Дмитрий Попко (Казахстан) – 6:4, 6:1
Алексей пятый раз будет сражаться за путевку в четвертьфинал челленджеров. Ранее у него было две победы и два поражения на этом этапе.
Источник — Sport.ua
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