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Матчи Калининой и Цуренко перенесены на среду из-за дождя

Украинки не выйдут на корты во вторник

  • 19.04.2022 19:57
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Матчи Калининой и Цуренко перенесены на среду из-за дождя
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Леся Цуренко во вторник должны были сыграть матчи первого круга основной сетки грунтового турнира WTA 250 в Стамбуле.
 
Но матчи с участием украинок перенесли на среду из-за дождя.
 
Отметим, что Калинина сразится с Петрой Мартич из Хорватии, Цуренко – против Анны Каролины Шмидловой из Словакии. 

Источник — Sport.ua

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