Матчи Калининой и Цуренко перенесены на среду из-за дождя

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Леся Цуренко во вторник должны были сыграть матчи первого круга основной сетки грунтового турнира WTA 250 в Стамбуле.



Но матчи с участием украинок перенесли на среду из-за дождя.



Отметим, что Калинина сразится с Петрой Мартич из Хорватии, Цуренко – против Анны Каролины Шмидловой из Словакии.