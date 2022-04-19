Матчи Калининой и Цуренко перенесены на среду из-за дождя

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Леся Цуренко во вторник должны были сыграть матчи первого круга основной сетки грунтового турнира WTA 250 в Стамбуле.
Но матчи с участием украинок перенесли на среду из-за дождя.
Отметим, что Калинина сразится с Петрой Мартич из Хорватии, Цуренко – против Анны Каролины Шмидловой из Словакии.
Источник — Sport.ua
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