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Георгий БУЩАН: Тяжело улыбаться. Но сборная попробует вернуть фанам улыбку

У сборной есть шанс пробиться на ЧМ-2022

  • 19.04.2022 19:59
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Георгий БУЩАН: Тяжело улыбаться. Но сборная попробует вернуть фанам улыбку
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан рад тому, что клуб и УАФ уладили все вопросы по поводу приезда киевлян в расположение сборной Украины.

«Сейчас очень тяжело улыбаться. Но мы с ребятами сделаем все, чтобы на лицах миллионов украинцев увидеть улыбку. Уже 3 мая начинаем подготовку национальной сборной. Слава Украине».

«Отдельное спасибо руководству «Динамо». Благодаря условиям, создаваемым клубом, у меня есть возможность помогать сборной на поле и ВСУ на передовой», - отметил Бущан.

Сборная должна начать подготовку к полуфиналу отбора плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии.

Источник — ФК Динамо Киев

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