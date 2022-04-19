Георгий БУЩАН: Тяжело улыбаться. Но сборная попробует вернуть фанам улыбку

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан рад тому, что клуб и УАФ уладили все вопросы по поводу приезда киевлян в расположение сборной Украины.

«Сейчас очень тяжело улыбаться. Но мы с ребятами сделаем все, чтобы на лицах миллионов украинцев увидеть улыбку. Уже 3 мая начинаем подготовку национальной сборной. Слава Украине».

«Отдельное спасибо руководству «Динамо». Благодаря условиям, создаваемым клубом, у меня есть возможность помогать сборной на поле и ВСУ на передовой», - отметил Бущан.

Сборная должна начать подготовку к полуфиналу отбора плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии.