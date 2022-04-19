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Людмила Киченок стартовала с победы на турнире в Германии

Люда выиграла матч первого круга на соревнованиях в Штутгарте

  • 19.04.2022 19:30
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Людмила Киченок стартовала с победы на турнире в Германии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде в рамках грунтового турнира WTA 500 Штутгарте.
 
В первом раунде украинка в дуэте с Сторм Сандерс, посеянные под третьим номером, обыграли тандем Пенгтарн Плипых / Джесси Ромпис (Таиланд / Индонезия).
 
Штутгарт. Первый круг
Людмила Киченок / Сторм Сандерс – Пенгтарн Плипых / Джесси Ромпис – 6:4, 7:6(1)
 
Далее по сетке победительницы встречи Букша / Зиданшек - Хайзен / Удварди.

Источник — Sport.ua

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