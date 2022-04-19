Карло АНЧЕЛОТТИ: «Тренера следует оценивать не только по трофеям»

Сейчас «Реал» Карло Анчелотти близок к чемпионству в Ла Лиге. Итальянский тренер может стать первым в истории, кто выигрывал все топ-5 европейских чемпионатов. Однако сам Анчелотти не считает трофеи единственным критерием оценки тренера:

«Мне посчастливилось работать в больших клубах. При оценке тренера следует учитывать не только завоёванные трофеи. Велики и те специалисты, которые спасают свои команды от вылета.

Когда мне говорят, что я счастливчик, я принимаю это лишь как ещё одно своё качество. Наполеон говорил, что предпочитает удачливых генералов хорошим. Если выбирать между победой в Примере и Лиге чемпионов, меня привлекают оба этих трофея».