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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Тренера следует оценивать не только по трофеям»

Наставник «Реала» - о своих достижениях

  • 19.04.2022 19:01
  • 242 просмотра
  • 1 комментарий
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Тренера следует оценивать не только по трофеям»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сейчас «Реал» Карло Анчелотти близок к чемпионству в Ла Лиге. Итальянский тренер может стать первым в истории, кто выигрывал все топ-5 европейских чемпионатов. Однако сам Анчелотти не считает трофеи единственным критерием оценки тренера:

«Мне посчастливилось работать в больших клубах. При оценке тренера следует учитывать не только завоёванные трофеи. Велики и те специалисты, которые спасают свои команды от вылета.

Когда мне говорят, что я счастливчик, я принимаю это лишь как ещё одно своё качество. Наполеон говорил, что предпочитает удачливых генералов хорошим. Если выбирать между победой в Примере и Лиге чемпионов, меня привлекают оба этих трофея».

Источник — Marca

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Умник, 19.04.2022 19:42
    0
    Великий человек как игрок и тренер.
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