Аутсайдер Ла Лиги назначил экс-ассистента Моуриньо главным тренером

Аутсайдер испанской Ла Лиги «Гранада» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Айтора Каранки. Детали контракта не сообщаются.

Каранка заменил на посту главного тренера «Гранады» Рубена Торресилью, который временно занимал эту должность после отставки Роберта Морено.

В 2010 – 2013 годах Каранка был ассистентом Жозе Моуриньо в «Реале». После этого он возглавлял «Мидлсбро», «Ноттингем Форест» и «Бирмингем».

Сейчас «Гранада» делит 17-18-е места в Ла Лиге с «Мальоркой». У обеих команд по 29 очков в активе.