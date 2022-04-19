Каземиро может пропустить первый матч против Манчестер Сити

Полузащитник «Реала» Каземиро может пропустить первый матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (26 апреля) из-за мышечных проблем.

Каземиро точно не поможет «Реалу» в завтрашнем матче Ла Лиги против «Осасуны». Участие в поединке с «Манчестер Сити» также под большим вопросом.

В нынешнем сезоне на счету Каземиро 1 гол и 4 ассиста в 42 матчах за «Реал» во всех турнирах.