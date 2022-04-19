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Каземиро может пропустить первый матч против Манчестер Сити

У хавбека «Реала» повреждение мышц

  • 19.04.2022 17:20
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Каземиро может пропустить первый матч против Манчестер Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Полузащитник «Реала» Каземиро может пропустить первый матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (26 апреля) из-за мышечных проблем.

Каземиро точно не поможет «Реалу» в завтрашнем матче Ла Лиги против «Осасуны». Участие в поединке с «Манчестер Сити» также под большим вопросом.

В нынешнем сезоне на счету Каземиро 1 гол и 4 ассиста в 42 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Источник — Twitter

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