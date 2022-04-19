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Ральф РАНГНИК: «МЮ надо усилить все позиции, кроме вратарской»

Тренер «Манчестер Юнайтед» – о планах на лето

  • 19.04.2022 16:16
  • 159 просмотров
  • 1 комментарий
Ральф РАНГНИК: «МЮ надо усилить все позиции, кроме вратарской»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник, который летом станет спортивным директором клуба, рассказал о планах на летнее трансферное окно:

«Нам надо усилить все позиции, кроме вратарской. Нужны футболисты, которые действительно помогут усилить команду, но дело снова в их индивидуальных качествах: «Какие игроки нужны, чтобы играть в футбол, который мы хотим играть?».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» проведет матч против «Ливерпуля».

Источник — Sky Sports

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    VikyKrasotulechka90, 19.04.2022 16:30
    0
    Забыл еще позицию тренера назвать...!
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