Ральф РАНГНИК: «МЮ надо усилить все позиции, кроме вратарской»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник, который летом станет спортивным директором клуба, рассказал о планах на летнее трансферное окно:

«Нам надо усилить все позиции, кроме вратарской. Нужны футболисты, которые действительно помогут усилить команду, но дело снова в их индивидуальных качествах: «Какие игроки нужны, чтобы играть в футбол, который мы хотим играть?».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» проведет матч против «Ливерпуля».