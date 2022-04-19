Ральф РАНГНИК: «МЮ надо усилить все позиции, кроме вратарской»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник, который летом станет спортивным директором клуба, рассказал о планах на летнее трансферное окно:
«Нам надо усилить все позиции, кроме вратарской. Нужны футболисты, которые действительно помогут усилить команду, но дело снова в их индивидуальных качествах: «Какие игроки нужны, чтобы играть в футбол, который мы хотим играть?».
Сегодня «Манчестер Юнайтед» проведет матч против «Ливерпуля».
Источник — Sky Sports
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