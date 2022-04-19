Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

ВЕРБИЧ: «Все хотят, чтобы в войне победили хорошие люди, а не россия»

Хавбек «Динамо» поддерживает Украину

  • 19.04.2022 15:00
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ВЕРБИЧ: «Все хотят, чтобы в войне победили хорошие люди, а не россия»
© ФК Динамо Киев

Вингер «Динамо» Беньямин Вербич однозначно высказался о нападении России на Украину. Словенский футболист хочет победы украинским военным.

«Конечно мы все хотим, чтобы Украина победила в этой войне, чтобы хорошие люди победили, а не россия. Орки? Не буду так говорить, но я думаю, что мы все знаем, кто они и что они после таких действий. Стараюсь помогать как могу, те же бронежилеты искали Словенией. Чтобы вы знали, не так легко найти многое, это военные средства. Ультрас пишут, с ними никогда не было проблем, буду всегда им помогать, они всегда болели за нас, были с командой. Хорошо, что они помогают своей стране», – сказал Вербич.

Словенский футболист после выезда из Украины подписал договор с варшавской Легией до конца текущего сезона. За Динамо в этом сезоне Вербич провел 13 матчей, забив три гола.

Источник — Sportarena

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