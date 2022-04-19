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Легионеров будет больше. Испанский клуб не выкупит у Динамо Рамиреса

Венесуэлец не смог впечатлить руководство хихонского «Спортинга»

  • 19.04.2022 15:07
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Легионеров будет больше. Испанский клуб не выкупит у Динамо Рамиреса
© ФК Спортинг Хихон. Эрик Рамирес

Хихонский «Спортинг», выступающий в испанской Ла Лиге 2, не будет выкупать у «Динамо» контракт арендованного венесуэльского форварда Эрика Рамиреса.

Руководство «Спортинга» в зимнее трансферное окно пыталось решить проблему форварда в команде, по причине чего взяло Рамиреса в аренду до конца сезона с опцией выкупа. Однако неудачные выступления венесуэльца привели к тому, что в «Спортинге» уже сейчас приняли решение не активировать опцию выкупа.

Сам Рамирес, как сообщается, также недоволен своим положением в «Спортинге», где он сыграл 10 матчей в рамках Ла Лиги 2, но не сумел отличиться результативными действиями.

Таким образом, летом Рамирес будет обязан вернуться в «Динамо», с которым у него контракт до 30 июня 2026 года.

Источник — La Voz de Asturias

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