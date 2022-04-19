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Фенербахче решил попрощаться с экс-звездой Металлиста

Хосе Соса летом покинет стан «желтых канареек»

  • 19.04.2022 13:56
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Фенербахче решил попрощаться с экс-звездой Металлиста
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Соса

Руководство «Фенербахче» приняло решение в конце сезона попрощаться с 36-летний полузащитником Хосе Сосой, который хорошо известен в Украине по выступлениям в составе «Металлиста».

Отмечается, что боссов «желтых канареек» не устраивает игровая форма и отношение к делу со стороны аргентинского легионера. В «Фенербахче» считают, что Соса не прилагает достаточного усердия на тренировках и чересчур много времени уделяет вопросам своей личной жизни.

В «Фенербахче» Соса перешел летом 2020 года. Его контракт со стамбульцами истекает 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Соса провел 16 игр в турецкой Суперлиге, отличившись в них только 2 ассистами.

Источник — Akıllı Gündem

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