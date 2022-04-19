Реалу нужно набрать 7 очков в 6 матчах, чтобы обеспечить чемпионство

«Реал» близок к досрочному чемпионству в Ла Лиге. Мадридскому клубу осталось набрать 7 очков в шести оставшихся турах сезона.
«Барселона» занимает второе место и на данный момент отстает от команды Карло Анчелотти на 15 очков, имея игру в запасе.
«Реал» за свою историю 34 раза становился чемпионом Испании, что является рекордом.
Источник — Opta
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.