Реалу нужно набрать 7 очков в 6 матчах, чтобы обеспечить чемпионство

«Реал» близок к досрочному чемпионству в Ла Лиге. Мадридскому клубу осталось набрать 7 очков в шести оставшихся турах сезона.

«Барселона» занимает второе место и на данный момент отстает от команды Карло Анчелотти на 15 очков, имея игру в запасе.

«Реал» за свою историю 34 раза становился чемпионом Испании, что является рекордом.