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Пластун с Лудогорцем стал чемпионом Болгарии

Клуб досрочно завоевал очередной титул

  • 18.04.2022 23:32
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Пластун с Лудогорцем стал чемпионом Болгарии
© ФК Мальме. Игорь Пластун

Вчера, 17 апреля, «Лудогорец» Игоря Пластуна в 27-м туре чемпионата Болгарии дома разгромил «Славию» из Софии со счетом 4:1. Украинский защитник в этом матче участия не принимал.

Благодаря этой победе «Лудогорец» досрочно завоевал свой 11-й в истории титул чемпионов Болгарии. Лично для Пластуна это третье болгарское чемпионство в карьере: ранее он побеждал с тем же «Лудогорцем» в 2017 и 2018 годах.

В нынешнем сезоне на счету Пластуна 1 гол и 2 ассиста в 37 матчах за «Лудогорец» во всех турнирах.

Источник — Sport.ua

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