Пластун с Лудогорцем стал чемпионом Болгарии

Вчера, 17 апреля, «Лудогорец» Игоря Пластуна в 27-м туре чемпионата Болгарии дома разгромил «Славию» из Софии со счетом 4:1. Украинский защитник в этом матче участия не принимал.

Благодаря этой победе «Лудогорец» досрочно завоевал свой 11-й в истории титул чемпионов Болгарии. Лично для Пластуна это третье болгарское чемпионство в карьере: ранее он побеждал с тем же «Лудогорцем» в 2017 и 2018 годах.

В нынешнем сезоне на счету Пластуна 1 гол и 2 ассиста в 37 матчах за «Лудогорец» во всех турнирах.