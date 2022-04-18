ПСВ – Аякс – 2:1. Финал Кубка Нидерландов. Видео голов и обзор матча

Клуб ПСВ в 10-й раз в истории выиграл Кубок Нидерландов, победив в финале «Аякс» со счетом 2:1.
Счет открыл игрок «Аякса» Райан Гравенберх, но в начале второго тайма Эрик Гутьеррес и Коди Гакпо за 2 минуты перевернули игру в пользу ПСВ.
Кубок Нидерландов
Финал, 17 апреля
ПСВ – Аякс – 2:1
Голы: Эрик Гутьеррес, 48, Коди Гакпо, 50 – Райан Гравенберх, 23.
Обладатели Кубка: Аякс (20), Фейеноорд (13), ПСВ (10), АЗ Алкмар (4).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.