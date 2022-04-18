ПСВ – Аякс – 2:1. Финал Кубка Нидерландов. Видео голов и обзор матча

Клуб ПСВ в 10-й раз в истории выиграл Кубок Нидерландов, победив в финале «Аякс» со счетом 2:1.

Счет открыл игрок «Аякса» Райан Гравенберх, но в начале второго тайма Эрик Гутьеррес и Коди Гакпо за 2 минуты перевернули игру в пользу ПСВ.

Кубок Нидерландов

Финал, 17 апреля

ПСВ – Аякс – 2:1

Голы: Эрик Гутьеррес, 48, Коди Гакпо, 50 – Райан Гравенберх, 23.

Обладатели Кубка: Аякс (20), Фейеноорд (13), ПСВ (10), АЗ Алкмар (4).