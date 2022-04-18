Дарио СРНА: «Мне по барабану, кто будет чемпионом»

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна признался, что его не волнует судьба чемпионства в нынешнем сезоне УПЛ:
«Мне по барабану, кто будет чемпионом. Нам не до этого сегодня. Мы думаем о мире, о том, как помочь людям.
О каком чемпионате можно сегодня говорить? Убивают детей, убивают родителей детей, а дети на все это смотрят. О каком чемпионате мы говорим? Мы сегодня боремся за будущее наших детей.
Мы играем благотворительные матчи, чтобы этим детям купить кроватку. Это наша цель».
Источник — КраСава
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