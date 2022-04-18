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ВИДЕО. Кривбасс призвал клубы перевести гимны на украинский язык

Флешмоб в честь 63-летия «Кривбасса»

  • 18.04.2022 20:00
  • 238 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Кривбасс призвал клубы перевести гимны на украинский язык
© ФК Кривбасс

«Кривбасс» из Кривого Рога объявил о проведении конкурса перевода своего гимна с русского на украинский язык.

Кроме того, «Кривбасс» призвал остальные клубы последовать его примеру и сделать то же самое.

Победителю обещают специальный подарок, а все участвовавшие в конкурсе не останутся без внимания.

Источник — ФК Кривбасс

(1 голос)

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Комментарии
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    online
    Олексій Гордій, 18.04.2022 20:34
    0
    Давно потрібно!
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