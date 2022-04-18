ВИДЕО. Кривбасс призвал клубы перевести гимны на украинский язык

«Кривбасс» из Кривого Рога объявил о проведении конкурса перевода своего гимна с русского на украинский язык.

Кроме того, «Кривбасс» призвал остальные клубы последовать его примеру и сделать то же самое.

Победителю обещают специальный подарок, а все участвовавшие в конкурсе не останутся без внимания.