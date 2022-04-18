Крутых преодолел квалификацию на грунтовом челленджере в Праге

Украинский теннисист Алексей Крутых успешно преодолел сито квалификации на челленджере в Праге.



В финальном матче отбора Алексей, посеянный под пятым номером, переиграл Эндрю Полсона из Чехии.



Прага. Финал квалификации

Алексей Крутых (Украина) – Эндрю Полсон (Чехия) – 6:4, 5:7. 6:4



Алексей третью неделю подряд сыграет в основе турниров подобной категории. Ранее он играл на соревнованиях в Испании (Мурсия и Мадрид).