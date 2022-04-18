Крутых преодолел квалификацию на грунтовом челленджере в Праге

Украинский теннисист Алексей Крутых успешно преодолел сито квалификации на челленджере в Праге.
В финальном матче отбора Алексей, посеянный под пятым номером, переиграл Эндрю Полсона из Чехии.
Прага. Финал квалификации
Алексей Крутых (Украина) – Эндрю Полсон (Чехия) – 6:4, 5:7. 6:4
Алексей третью неделю подряд сыграет в основе турниров подобной категории. Ранее он играл на соревнованиях в Испании (Мурсия и Мадрид).
Источник — Sport.ua
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